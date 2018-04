Uit Tokio: Daihatsu Kopen in gekke pakjes

Door: BV

Op 9 januari opent het Autosalon van Tokio z’n deuren. Dat is vooral een binnenlandse aangelegenheid, want in oktober is er nog eens een autobeurs die vooral op een internationaal publiek gericht is. Echt grote nieuwigheden vallen er dan ook niet te rapen. Maar de autobouwers proberen er elkaar wel te overtreffen met origineel aangeklede modellen.

Daihatsu Copen Kopen?

De nieuwe Daihatsu Kopen (nu geschreven met een K), die overigens een schot in de roos is, wordt voor de gelegenheid ook in enkele gekke pakjes gestoken. Die wilden we je niet onthouden. Daihatsu is inmiddels niet meer actief op de Europese markt, dus in onze contreien kan je de Kopen niet kopen.