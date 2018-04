60 modellen bij Audi tegen 2020

Door: BV

Ja, je leest dat goed. Tegen 2020 wil Audi zestig modellen in z’n wereldwijde catalogus hebben. Daarvoor wordt de komende vijf jaar zo maar eventjes 24 miljard euro in ontwikkeling gepompt. Dat is 2 miljard meer dan eerder al werd beslist. Het overgrote deel, bijna 17 miljard daarvan, gaat naar de ontwikkeling van nieuwe modellen en modelvarianten. De nadruk ligt op het beperken van het voertuiggewicht, elektrische en hybridetoepassingen en elektronica.