Elke BMW wordt rijdende winkel

Door: BV

BMW is officieel de eerste autoconstructeur die klanten de mogelijkheid biedt om via het infotainmentsysteem van de auto dingen te kopen. De werking is vergelijkbaar met die van pakweg de Apple- of Android Store.

Apps en diensten kopen in je auto

Via het Connected Drive Systeem kunnen klanten van in hun auto extra apps en diensten aankopen. Het gaat in eerste instantie om bijvoorbeeld updates voor navigatiesystemen, extra kaarten of applicaties om muziek te streamen. Het is evenwel niet uitgesloten dat je later ook items als merchandise of onderhoudsdiensten via de auto zal kunnen bestellen en betalen.

Nog niet in België

De via de iDrive toegankelijke e-shop wordt eerst losgelaten op de Amerikaanse consument. Europa en andere werelddelen zijn pas later aan de beurt.