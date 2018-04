Porsche Macan

Een Audi Q5 met net genoeg onderdelen uit Stuttgart aan boord om zichzelf een Porsche te mogen noemen. Blinkt nergens zwaar in uit in onze scoretabel, maar scoort algemeen wel hoge cijfers. Hoort ook wel in dit rijtje thuis omdat het een briljante zet is van de Duitsers. Let wel: de dieselversie is luidruchtig en de hoofdruimte achterin beperkt.

