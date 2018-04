Saab-verdeler in New Jersey doet gouden zaken

Door: AUTO55

Ondanks het feit dat Saab op sterven na dood is, is er tenminste één dealer die naar eigen zeggen nog heel wat centen verdient aan de Zweedse bolides. Die vind je in Maywood, New Jersey.

De zet van Park Ave Saab mag gerust briljant worden genoemd - of toch als het om een relatief korte termijnvisie gaat. De garage ging aan de haal met klantenlijsten van enkele inmiddels gesloten Saab-verdelers in het New Yorkse en voorziet nu heel wat eigenaars uit New York, New Jersey en Pennsylvania van reserve-onderdelen. In totaal zijn er in dat gebied ruim 10.000 Saab-rijders.

Voor tweedehandse Saabs met weinig mijlen op de teller kan je er ook terecht. En de klanten blijven niet weg. Volgens zaakvoerder Jeremy Morrissey worden maandelijks tussen 30 en 50 niet meer zo nieuwe Saabs van de hand gedaan en wordt er over eenzelfde periode tussen 20.000 en 50.000 dollar winst geboekt. Dat wil zeggen: na aftrek van de huur, de lonen en de rekeningen.