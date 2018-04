GAC GS4 zoekt ruzie met Detroit

Door: BV

De Chinese autofabrikant GAC heeft de eerste teaser voor de GS4 vrijgegeven. Dat is een - zoals bijna alles tegenwoordig - een compacte SUV. Hij wordt voorgesteld op de NAIAS (North American International Auto Show) in Detroit.

Waarom Detroit?

Dat GAC ervoor kiest om het model in Detroit voor te stellen, is een statement. Het bedrijf wil er immers mee aantonen dat z’n nieuwe producten voldoen aan de internationale standaard. Het gaat met andere woorden even wat bekken trekken in de voortuin van de grote Amerikaanse fabrikanten.

Twee motoren

Over de compacte SUV zelf is niet zo veel geweten. Alleen over de motoren druppelde al wat informatie de wereld in. Dat zou gaan om een 1.3l en 1.5l benzinemotor, beide met turbo. Maar meer nieuws volgt binnenkort.