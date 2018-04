Vanaf vandaag: strengere boetes, minder alcohol, meer belasting

Door: BV

Traditiegetrouw gaan met het nieuwe jaar ook weer enkele nieuwe maatregelen in. Ten minste drie daarvan hebben betrekking op de automobilist. We lijsten ze even op.

Zware overtredingen strenger bestraft

De regering biedt de rechtbanken vanaf heden de mogelijkheid om wie meer dan eens een zware overtreding begaat, strenger te straffen. Wie meer dan één keer binnen een tijdsspanne van drie jaar veroordeeld wordt voor een overdreven en onaangepaste snelheid, betrapt wordt onder invloed van alcohol of drugs, rijdt zonder geldig rijbewijs, vluchtmisdrijf pleegt of de aanwijzingen van een agent niet respecteert kan z’n rijbewijs voor minstens drie maanden verliezen. In beide gevallen moet er sprake zijn van een veroordeling door een politierechtbank.

Alcohollimiet professionele chauffeurs naar 0,2 promille

De verstrenging van de alcohollimiet voor professionele bestuurders zit er al een hele tijd aan te komen. Over de maatregel werd al in 2012 een akkoord bereikt, maar hij gaat pas nu in. Wie in een professionele hoedanigheid een vrachtwagen, autobus of taxi bestuurt, mag nu nog slechts 0,2 promille in het bloed hebben.

Bedrijfswagens zwaarder belast

Werknemers die hun bedrijfswagen ook gebruiken voor privévervoer, betalen vanaf vandaag meer belastingen. Dat is in feite een steeds terugkomende maatregel waarbij de overheid de basis CO2-waarde voor de berekening van het belastbare voordeel naar onderen bijstelt. Dit voor zowel benzine- als dieselvoertuigen. Tenzij je 2015 start met een zuiniger bedrijfsvoertuig, zal je meer voordeel alle aard betalen dan afgelopen jaar.