Autosector mag niet klagen over december

Door: BV

December is traditioneel geen recordmaand als het op de inschrijvingen van nieuwe personenwagens aankomt, alleen al door z’n grote hoeveelheid aan feestdagen. Maar afgelopen maand zijn er niettemin 26.990 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Dat resultaat is 7,6% hoger dan tijdens de laatste maand van 2013.

In de top 5 zien we alleen de vaste bewoners. VW heeft nog maar eens het ereschavot opgeëist met 3.728 voertuigen. Renault staat op 2 met 3.117 stuks. Opel staat op 3, maar heeft behoorlijk veel achterstand (2.017). Deze opsomming ronden we af met Peugeot (1.916) en Ford (1.687), maar een erg uitgebreide lijst van alle populaire merken is zoals steeds op onze Facebook-pagina terug te vinden.

Eindsprint lichte bedrijfsvoertuigen

De titel is niet overdreven. Er werden er in december een kwart meer ingeschreven dan een jaar eerder. En daarmee eindigt die markt quasi op een status-quo. De vrachtwagens met 16 ton MTM gingen bijna 5% in de plus, maar de nog zwaardere voertuigen deden het niet goed. Die gaan 40% in de min.

Tweewielers

Het zal wel wat met de zachte winter te maken hebben, maar de gemotoriseerde tweewielers sluiten het jaar ook af met een betere maand. De winst bedraagt er 5,7%.