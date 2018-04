Seat Leon ST Cupra wereldpremière in Brussel

Door: BV

Seat bouwt de Cupra al sinds 1996. Toen verscheen het logo voor het eerst op een Ibiza. Maar inmiddels zijn er ook van de Leon al potige modellen. Maar een break daarvan kregen we nog niet eerder te zien. Tot nu, want hij komt naar Brussel. De eerste specificaties hebben we nu al, maar beeld is er pas halverwege volgende week wanneer de fabrikant het model officieel voorstelt.

Seat Leon ST Cupra

De ST Cupra krijgt specifieke 18-duimers, donkere achterruiten, een nieuwe voorzijde met grotere luchtinlaten en geheel in LED's uitgevoerde koplampen. En laat ons ook de achterbumper met diffuserlook en dubbele ovalen uitlaatpijpen niet vergeten.

Aan de binnenzijde zijn er sportzetels in zwart alcantara met wit stiksel, aangepaste pedalen en drempellijsten in aluminium. En er past nog altijd tot 1.470l bagage in natuurlijk.

265 of 280pk

De tweeliter benzinemotor met turbo wekt 265pk op. Maar je kan ook wat langer aan je spaarvarken schudden en voor 280pk gaan. In dat geval meteen in combinatie met nog grotere wielen en een specifieke koetswerkkit. Wie met 265pk en een handbak de weg op gaat, rijdt na 6,2 seconden 100km/u. Daarna is netjes afgeregeld dat je elke keer je geld uitgeeft, je netjes één tiende sneller wordt. DSG-automaat met 265pk: 6,1 seconde. Toch 280pk, maar zelf schakelen? 6,1 seconde. Daar de DSG? 6,0. De DSG verbruikt wel een deciliter meer. Dat is dan 6,7l/100km.

Elektronisch gestuurd sperdifferentieel

De Leon krijgt een elektronisch gestuurde lamellenkoppeling tussen de voorwielen. Een echt sperdifferentieel dus, al werkt het (zoals ook bij de Golf GTI het geval is) nooit zo dat het 'lift of oversteer' kan opwekken. Daar zorgt het ESP wel voor.

Wat is er nog meer?

Seat heeft diezelfde Leon ST ook wat hoger op poten gezet en voorzien van vierwielaandrijving. Die heet Leon X-perience.

Een Leon op aardgas, met een 1.4l TGI-motor met 110pk en 200Nm is er ook nog. Die verbruikt 3,5kg gas/100km, wat overeenkomt met 94g CO2/km. Naast twee aardgastanks heeft die ook nog een benzinetank. Samen geraak je er volgens Seat 1.300km ver mee.

Dit, tenslotte, zijn alle auto’s die Seat tentoonstelt in Paleis 9 van de Heizel: