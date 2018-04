Dit is het gezicht van de zelfrijdende Mercedes

Door: BV

Mercedes stelt op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas een concept voor een zelfrijdende auto voor. Die krijgen we maandag in vol ornaat te zien, maar nu worden al enkele tipjes van de sluier gelicht.

Lederen zetels en plankenvloer

Een eerste teaser onthulde al de daklijn van het model. Ditmaal gooit het merk met de driepuntige ster er wat meer details tegenaan. Zo krijgen we het gezicht van het studiemodel te zien. Daarin is behoorlijk wild gedaan met de verlichting, vooral omdat het merklogo ermee in de verf gezet wordt.

Dat er aan de binnenzijde vooral wordt ingezet op comfort en tijdverdrijf (werk of plezier, dat zal je zelf kunnen invullen), vertoont die meer overeenkomsten met een woonkamer dan met een conventioneel auto-interieur. De individuele voorzetels zullen zich kunnen draaien, er zal een centrale tafel aanwezig zijn en je zal je er verplaatsen bovenop een houten vloer.