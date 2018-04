Acura-dealer heeft het nog nooit zo zout gegeten

Door: AUTO55

Sinds vorige week dinsdag omstreeks kwart over drie in de namiddag zit McGrath Acura in Chicago met een serieuze kater. De reden? Een heuse zoutlawine die meerdere Acura's van klanten overspoelde. Van de naastgelegen opslagplaats van Morton Salt, die de hele VS van natriumchloride voorziet, stortte een muur in en dus kregen de korreltjes vrij spel. Dat was natuurlijk pech voor de Acura-verdeler, want er stonden meerdere vierwielers die op onderhoud wachtten in de vuurlijn geparkeerd.

Gewonden zijn er niet gevallen, maar het incident kon wel op heel wat media-aandacht rekenen. Dat er in koeien van letters "When It Rains It Pours" ("Als het regent, giet het") op het dak van Morton Salt genoteerd staat, heeft er wellicht wat mee te maken. Qua ironie kan dat tellen. Wat de val van de muur veroorzaakt heeft, wordt overigens nog onderzocht.