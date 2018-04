24.000 kleurencombinaties voor Dodge Viper GTS

Door: BV

De Dodge Viper mag met zijn 640pk sterke 8,4l V10 benzinemotor en prijskaartje van bijna $ 100.000 dan wel zowat het summum zijn van wat de Amerikaanse autobouwers te bieden hebben, het gaat het model niet voor de wind. De productie ervan werd al een aantal keren stilgelegd. Gewoon, omdat er onvoldoende vraag was. Nu is de Viper weer leverbaar, en Dodge denkt dat het met enkele extra personaliseringsmogelijkheden wel het tij kan keren. En wanneer we ‘enkele’ zeggen, dan bedoelen we 25 miljoen combinaties.

8000 verschillende lakkleuren

De nieuwe Viper GTC is leverbaar in 8.000 verschillende lakkleuren. Tel er de stripings bij en je hebt al 24.000 kleurencombinaties. Daar komen dan nog 10 velgendesigns, 16 interieurbekledingen en zes aerodynamica-pakketten bij. Omdat Dodge niet meteen wil instaan voor de smaak van z’n klanten, kleeft het in het dashboard de naam van wie ‘m bestelde.

Disclaimer

Dodge pakt het slim aan. Om ervoor te zorgen dat je achteraf niet kan staan klagen over het resultaat, krijg je thuis eerst een schaalmodelletje in jouw gekozen kleur. Als je het goed vindt, dan kan je het volledige productieproces vervolgens volgen op foto en video via een speciale website.