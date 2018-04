Subaru BRZ GT300 met 350pk

Door: BV

Subaru heeft in Japan de BRZ GT300 voorgesteld. Die komt uit in het GT-kampioenschap.

Alleen het essentiële

De BRZ in kwestie is vanzelfsprekend helemaal uitgekleed. Aan snufjes (en het gewicht dat ze meebrengen) heb je op circuit immers niets. Aanpassingen zijn gebeurd aan de ophanging, de remmen, de 18-duims lichtmetalen wielen en het model is eveneens getooid met een grote aërodynamische koetswerkkit. Bekijk die achterdiffuser maar eens.

2-liter boxermotor

De tweeliter boxermotor van het model blijft present. Over de aanpassingen zegt Subaru zelfs opvallend weinig. Wat we wel mogen weten, is het eindresultaat: 350pk en 441Nm trekkracht. En dat terwijl de Subaru BRZ in de Belgische toonzaal niet voorbij 200pk wil.