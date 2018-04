Snelle 308 en exotische concept bij Peugeot op Salon Brussel

Door: BV

Peugeot neemt een flinke hap uit Paleis 8. Daar staat, op een enkele uitzondering na, het volledige gamma te blinken. Maar dit zijn de blikvangers die het Franse merk presenteert op het Autosalon van Brussel.

Succesvolle Peugeot 308

Peugeot mag zich in de handen wrijven met de 308. Die auto kwam op een bijzonder moeilijk punt in de geschiedenis van het bedrijf, dat met zware financiële problemen kampte en absoluut nood had aan een succesnummer. En de 308 blijkt dat de te zijn, zowel in de berline-uitvoering als in z’n meer functionele breakversie. Die eerste mocht zich in 2014 de Auto van het Jaar noemen en de break ging in eigen land zopas nog aan de haal met de titel van de VAB Gezinswagen van het Jaar.

Snelle versie: 308 GT

De 308 wordt getrakteerd op een snelle GT-variant. Die krijgt een aangescherpt uiterlijk, al houdt Peugeot het smaakvol. Onder de kap kan je kiezen uit twee motoren: een 2-liter common-rail turbodiesel met 180pk of een 1.6l turbo benzinemotor die 205pk opwekt. Ze zijn er telkens als hatchback en als break (bij Peugeot heet die SW). Voor het eerst te zien in België.

Facelift Peugeot 508

Er zijn nogal wat nieuwkomers in het segment van de grote middenklassers. De Peugeot 508 moet het bijvoorbeeld opnemen tegen de nieuwe Ford Mondeo en de nieuwe VW Passat. Beide zijn op het salon te zien. Maar de Fransoos is niet kansloos. Hij werd voor de gelegenheid opgefrist. Hij koppelt z’n gemoderniseerde uiterlijk aan motoren die minder uitstoten en je kan ook opteren voor een erg performante dieselhybride.

Peugeot Exalt Concept Car

De Exalt is een exotisch ogende concept car. Die is aan een wereldtournee bezig. Peugeot toonde de exoot voor eerst op het Salon van Peking, vervolgens in Parijs en nu is hij ook in Brussel te zien. Ook dit is een hybride. 340pk sterk, waarvan het leeuwendeel (270pk) afkomstig is van de 1.6l benzinemotor. De rest wordt door een elektromotor geleverd. De vormgeving zou wel eens de komst van een Peugeot 408 GT kunnen inluiden.

Autosalon van Brussel 2015

Alle nieuwigheden op het Autosalon van Brussel 2015 hebben we hier voor je gegroepeerd.