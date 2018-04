Autosalon Brussel: Nieuwe Renault Espace in Paleis 5

Door: BV

2015 brengt behoorlijk wat nieuws voor Renault. In de Auto55.be-lijst met nieuwe auto’s voor 2015 vinden we al een SUV (gebaseerd op de Nissan Qashqai), een nieuwe Megane en een nieuwe Laguna. Maar geen daarvan is al rijp om voorgesteld te worden. Op het Autosalon van Brussel staat wél een compleet nieuwe Renault Espace te blinken. Generatie vijf al.

Ruimte en luxe voor nieuwe Espace

De nieuwe generatie van de Espace wil het midden houden tussen een SUV en een monovolume. Hij is daarom 6,4cm lager en staat 4cm hoger boven het wegdek. Z’n lengte van 4,85m biedt echter nog steeds ruimte voor drie zitrijen of tot 2.040 liter stouwvolume. Het interieur krijgt onder meer sfeerverlichting en een geheel digitaal instrumentenbord.

De Espace is een vijfde zuiniger dan de uittredende generatie. En voor de aandrijving worden nu nog alleen zestienhonderdjes ingeschakeld. Let wel - zelfs uit zo’n kleine diesel perst Renault tegenwoordig tot 160pk en 380Nm. En als benzine stijgt dat getal tot 200pk. Hij rust ook op een geavanceerd onderstel. Vierwielbesturing is zelfs een optie.

De Twingo niet vergeten

Natuurlijk voorziet Renault op het grondplan ook behoorlijk wat ruimte voor de in september geïntroduceerde Twingo. Die heeft nochtans niet zo veel plaats nodig, want het kleintje heeft dankzij z’n originele (met de Smart Forfour gedeelde) structuur met motor achterin zowat de kleinste draaicirkel op de markt.

Speciale reeksen

En dan zijn er natuurlijk nog de onvermijdelijke speciale reeksen. Renault zet op die manier de Clio en de Captur in de kijker. De eerste met een editie die ‘Community’ heet, terwijl de tweede ‘Extrem’ werd gedoopt.

Twee nieuwe bestelwagens

Renault introduceerde de jongste tijd ook twee nieuwe bestelwagens. Een Trafic en een Master. Daarmee wil het merk met de ruit meer aandeel onder de professionele gebruikers naar zich toetrekken. Bij beide bestellers neemt de voorzijde de nieuwe merkidentiteit van het bedrijf over. En het interieurdesign evolueert grondig. De kloof tussen bestelwagens en personenwageninterieurs wordt almaar kleiner en deze twee nieuwelingen zijn geen uitzondering. In de Trafic heb je al tot 14 opbergvakken. En de Master is comfortabeler en veiliger dan ooit tevoren.