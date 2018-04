Porsche Cayenne Turbo S krijgt 20pk cadeau

Door: BV

Porsche kondigt een facelift graag aan in stukjes. Waarom meteen alles bekend maken als je voor elke modelvariant nog eens extra in de kijker kan staan? In Detroit is het de beurt aan de Cayenne Turbo S. Die krijgt behalve een bijgevijlde smoel, ook meer vermogen.

Porsche Cayenne Turbo S met 570pk

20pk en 50Nm extra wordt er aan de 4,8l V8 biturbo onttrokken. Dat om uit te komen op 570pk en 800Nm. Daardoor haalt de snelle SUV nu een topsnelheid van 284km/u en kan hij in 4,1 seconde naar 100km/u. Het model zette ook een behoorlijk potige rondetijd neer op de Nürburgring Nordschleife. 7:59.74 minuten. Dus hij is bijna net zo snel als een Renault Megane.

Bochtenridder

Om zo’n hoog en zwaar ding dynamische eigenschappen mee te geven, schakelt Porsche de wonderen der elektronica in. Wat meer vermogen naar het buitenste wiel, een beetje remmen op een binnenwiel en de mastodont wisselt van richting als een vlieg met ADHD. Stoppen is natuurlijk ook een uitdaging, maar daarom zitten er ceramische schijven op. Die vinden een beetje afstraffing zelfs leuk.