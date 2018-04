Porsche viert 50 jaar Targa met 911 Targa 4 GTS

Door: BV

Porsche heeft nog maar eens een extra 911-variant in het voetlicht gereden op het Autosalon van Detroit. Nu is het de 911 Targa 4 GTS.

50 jaar Porsche 911 Targa

De nieuwe variant viert de vijftigste verjaardag van de 911 Targa. En hij doet dat in stijl met een sportievere voorbumper, bredere wielbogen, getinte koplampen, meer aerodynamische buitenspiegels, glanzend zwarte 20-duims velgen en een sportuitlaat. Binnenin mag je je verheugen op elektrisch verstelbare sportzetels en een bekleding in Alcantara.

Sport Chrono pakket en PASM

De Duitsers leveren het Sport Chrono-pakket erg graag mee. Dat kost je anders een flinke bom duiten. Het omvat een chronometer bovenop het dashboard en je 911 wordt er ook een tikkeltje sneller van. PASM, wat Porsche-taal is voor gestuurde dempers, zijn er ook altijd. Voorbij de achterwielen zit nog steeds een 3,8l boxermotor die 430pk en 440Nm sterk is. Goed voor 300km/u als topsnelheid en een sprintje naar 100 in 4,3 tellen. En dat allemaal met je haren in de wind.