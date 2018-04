Diesel tanken kan nu voor minder dan € 1

Door: BV

Vanaf vandaag is de officiële maximumprijs voor diesel nog 1,182 euro per liter Dat betekent weerom een daling van 2,3 eurocent. Een daling die het gevolg is van dalende olieprijzen op de internationale markten. Daar is de prijs sinds november gehalveerd. In ons land is het van 2010 geleden dat de dieselprijs nog onder 1,2 euro zakte.

Enkele tankstations verkopen diesel onder € 1

Omdat federale overheidsdienst Economie het hier steevast heeft over een maximumprijs, betaalt u aan de pomp vaak minder. En vooral waar er veel concurrentie is, duwt dat de prijs omlaag. In Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg zijn er nu stations te vinden die hun prijs lieten zakken tot onder de psychologische € 1-grens.