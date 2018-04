BMW geeft 1-Reeks grondige make-over

Door: BV

De instapper in het BMW-gamma krijgt een behoorlijk grondige opfrisbeurt. Daarbij wordt het hele front onder handen genomen. Daar had het Duitse merk wel wat kritiek over te verwerken gekregen.

Nieuwe smoel voor BMW 1-Reeks

De aanpassingen omvatten nieuwe koplampen, een andere grille en een bumper die - zeker in de optionele sportuitvoeringen - voorzien is van erg grote luchtdoorstroomopeningen. In en rond de niervormige grille wordt dan ook nog eens rijkelijker gebruik gemaakt van chroom. LED-dagrijlichten zijn nu (eindelijk) standaard en als je diep genoeg in de buidel tast zullen ook alle andere functies (met inbegrip van grootlichten) door LED's waargenomen worden.

Op de flanken welft BMW de wielkasten wat meer en introduceert het enkele extra horizontale lijnen. Achteraan zijn de lichtclusters het voornaamste nieuws, die lopen nu door in de kofferklep.

Groter navigatiescherm

Aan de binnenkant worden nieuwe materialen, sierlijsten en opgewaardeerde elektronica geïntroduceerd. Je hebt nu een 6,5” groot informatiedisplay in alle versies en je moet bijbetalen als je de tablet die in het dashboard geparkeerd is, wil vergroten naar 8,8”. En ook hier wordt met wat meer chroom gewerkt, naast accenten in glanzend zwart.

Nieuwe motoren

BMW introduceert bij deze facelift ook nieuwe motoren in het aanbod. De topper blijft de BMW M135i, met 326pk en 450Nm die in 5,1 seconde aan de honderd zit.