Strati komt uit de 3D-printer

Voor de zoveelste industriële omwenteling zorgen 3D-printers - van prothese tot pistool, alles kan tegenwoordig geprint worden. Op het autosalon in Detroit toont een autofabrikant nu voor het eerst hoe een auto uit de printer komt.

Een attractie op zich

Een groot, futuristisch ogend apparaat zuigt de aandacht van het publiek naar zich toe. "Print dat ding echt een auto?" Ja, het doet precies dat - de 3D-printer is een attractie op zich op Amerika's belangrijkste autobeurs. Door de plastic ramen van een tent kunnen de bezoekers volgen hoe de printkop van het high-tech apparaat zich over een component beweegt. Het mondstuk injecteert smeltlijm die met glasvezels versterkt is. Geleidelijk ontstaan de contouren van koets en onderstel.

Carrosserie en onderstel geprint

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor al dit spektakel heet Local Motors. De onderneming, gevestigd in Chandler, Arizona produceert de "Strati", een verlaagde elektrische tweezitter die eruit ziet als een bizarre mengeling van een soort miniatuurversie van de Batmobile en een Smart Coupé .

Het productieproces duurt 44 uur, maar Local Motors heeft zich voorgenomen om het te reduceren tot 24 uur. Nadat de carrosserie en het chassis geprint zijn, worden de mechanische componenten zoals motor, batterijen, kabels en vering toegevoegd.

Ecologisch verantwoord

Het bedrijf beweert dat het een milieuvriendelijk proces is, want er wordt minder materiaal verspild. Bovendien maakt de technologie het mogelijk om auto's te produceren daar waar er behoefte aan is. En dus hoeven ze niet verscheept te worden.

Met alles erop en eraan

Ook een afgewerkte versie van de Strati staat er in Detroit voor nadere inspectie te blinken. Al is blinken relatief hier, want omwille van het plastic dat de printtechnologie gebruikt, is de auto matzwart. Compleet is hij wel, met koplampen en voorruit, enkel deuren zijn er niet. Instappen doe je in ware Batman-stijl.

Primeur?

Er zijn reeds andere bedrijven die ook individuele componenten van een auto geprint hebben, maar Local Motors beweert dat het de eerste firma is die probeert om koets en onderstel op deze manier samen te produceren.

Geen toekomstmuziek, maar realiteit

Het bedrijf is nog bezig het verwerven van de goedkeuring zodat de auto daadwerkelijk de weg op mag. Maar hun doel is om tegen het einde van 2015 de eerste orders binnen te hebben. De prijs voor een Strati zou tussen de 18.000 en 30.000 dollar liggen.