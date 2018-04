Waarom Jaguar voor F-Pace koos

Door: ADD

Dat de eerste crossover ooit van Jaguar F-Pace zou gaan heten, wisten we al. Maar waarom de Britten exact voor die naam kozen, was ons niet helemaal duidelijk. Maar dat heeft de design director van Jaguar, Ian Callum ondertussen opgehelderd in de Britse media.

Waarom niet gewoon X-Type?

Net zoals wellicht veel ouders doen als zij een kindje verwachten, hadden ze bij Jaguar een lijstje gemaakt met acht potentiële kandidaten. X-Type was een van hen. En dat was ook de naam waar Ian Callum een fan van was, maar een schare managers binnen Jaguar Land Rover stelden hun veto omwille van de herinnering aan het model dat in 2009 ter ziele ging.

Of wat denk je van XQ?

Dus moesten ze iets anders te kiezen. Ook XQ stond op het lijstje, maar werd geschrapt vanwege de gelijkenissen met Audi's Q-lijn en ook omdat Aston Martin Q gebruikt voor hun high-end programma dat maatwerk aanbiedt. Wij kunnen daar nog aan toevoegen dat Infiniti QX kleeft op hun crossovers en SUV's. En dat zou dus voor best wel wat verwarring gezorgd hebben.

Een naam met pit is het geworden

Na wat schrapwerk bleven drie namen over en uiteindelijk werd het nogal controversiële F-Pace geselecteerd. Ian Callum motiveert de keuze door te stellen dat het een gelaagde naam is met karakter en dat na verloop van tijd de mensen er wel aan zullen wennen.

Eerst was er scepsis

De design director gaf wat later in het interview toe dat hij aanvankelijk terughoudend stond tegenover de komst van een crossover, maar dat hij uiteindelijk overgehaald werd om het te doen. Ondertussen heeft hij het idee omarmd en zou zelfs eigenlijk graag een tweede SUV ontwerpen.