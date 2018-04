Mini wint Dakar 2015 (nog maar eens)

Door: BV

Mini versterkte de afgelopen 10 dagen z’n greep op de eretabellen van de Dakar Rally. Die legendarische uithoudingsrace wordt, zoals u wellicht wel weet, niet langer gehouden in Afrika, maar in Latijns Amerika. Daar moeten de deelnemers 9.000 kilometers afleggen.

Mini van Nasser Al-Attiyah en Matthieu Baumel

Mini ging voor het vierde jaar op rij met de hoogste eer aan de haal. En het was niet meteen spannend. De Mini ALL4 racewagens wonnen 11 van de 13 etappes en bevonden zich in de top 5 nagenoeg uitsluitend in het gezelschap van teamgenoten. 4 van de 5 topposities zijn voor het merk. De ALL4 verwijst naar de vierwielaandrijving van het model, terwijl de koets naar de Mini Countryman verwijst, maar uiteraard zijn de overeenkomsten louter esthetisch.