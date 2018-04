Ingepakt! De kunst van prototypes vermommen

Door: AUTO55

We leven in een tijd waarin zowat iedereen over een gsm met fotocamera beschikt. En de beeldkwaliteit van die toestellen is in stijgende lijn. De uitdaging om prototypes van toekomstige automodellen zo te camoufleren dat de uiteindelijke lijnen nog maar amper zichtbaar zijn, en dit zonder een teveel aan hout, aluminium en plastic te gebruiken om de aerodynamica niet te verstoren, wordt dan ook met de dag groter.

Waarom fabrikanten hun prototypes 'afplakken' voor testsessies op de openbare weg, spreekt voor zich. Zowel concurrerende merken als de media hebben er veel belang bij om al in een vroeg stadium details te kunnen ontdekken. Waar we meestal niet bij stilstaan, is dat het heel wat zweet en manuren kost om een geslaagde camouflage te creëren. Er komt naast tape, dekens, plastic en/of schuim immers ook heel wat denkwerk bij kijken.

Er wordt dus niet zomaar lukraak wat tape op de auto geplakt. Nog voor de specialisten aan de klus beginnen, is er al een compleet plan opgesteld waarbij werd nagedacht over elke lijn die zichtbaar, dan wel onzichtbaar moet worden gemaakt. Details en basislijnen moeten sowieso worden bedekt. Soms is dat een hele opgave en wordt er toch wat 'valsgespeeld' - met plastic opzetstukken bijvoorbeeld om voor misleiding te zorgen bij daklijnen, kofferkleppen en dergelijke meer. Nog een andere, veelgebruikte truuk is het gebruik van motieven. Op die manier kan het echte lijnenspel compleet worden verstoord. En uiteraard moet de constructeur ook rekening houden met de geldende wetgevingen inzake verlichting zonder de invulling van de lichtunits prijs te geven. Koplampen en achterlichten worden daarom deels afgeplakt of voorzien van een op maat gemaakt masker met losse lampjes.

Eenmaal onherkenbaar - of zo wordt gehoopt - gaan de auto's vervolgens de baan op. Dat kunnen er honderden zijn. De chauffeurs van dienst dienen zich dan doorgaans aan een aantal regels te houden, gaande van waar er geparkeerd mag worden tot het afdekken van het interieur als de auto onbemand is. Nog een weetje om af te sluiten? Een prototype wordt in de regel gevolgd door een tweede auto voor in geval van pech.Of voor als er pottenkijkers opduiken natuurlijk.