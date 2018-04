Bell & Ross viert 30 jaar Festival Automobile International

Door: ADD

Op het Festival Automobile International worden in Parijs jaarlijks prijzen uitgereikt voor alles wat met design in de automotive wereld te maken heeft. En dat gaat van mooiste auto van het jaar tot beste reclamefilm of mooiste autoboek. Zo ging vorig jaar de Duitser Peter Schreyer, die aan het hoofd staat van Kia's en Hyundai's designafdeling, met de grand prix voor beste designer lopen.

Speciale editie van Bell & Ross horloge

Dit jaar is de “fashion week for auto design” aan zijn dertigste editie toe en dat moet gevierd worden dacht men bij Bell & Ross. Het horlogemerk dat zich laat inspireren door professionele piloten, duikers en militairen, ontwerpt ook inventieve dashboardklokken voor concept cars en lanceert nu een exclusief horloge ter ere van de dertigste verjaardag van het evenement.

Het horloge komt in een beperkte oplage van 30 stuks en zal te koop zijn op het festival. Prijs? € 3.900