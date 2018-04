Lamborghini Huracan als GT3-circuitmonster

Door: BV

Schrijf even € 369.000 over aan Lamborghini in Sant’Agata Bolognese en je bent nog voor de start van de nieuwe Blancpain Endurance Series in april voorzien van een spiksplinternieuwe Huracan met GT3-specificaties.

Agressieve koetswerkkit

Dat er erg grondig aan de aerodynamica is gewerkt, hoeven we niet te zeggen. De koffervleugel is ongeveer zo groot als een surfplank, terwijl er ook onderaan de auto voor meer aanzuiging is gezorgd. Onder meer met een knoert van een diffuser. Maar er is natuurlijk meer aan de hand. Het carbon-aluminium-chassis is aangepast, er is een rolkooi, de zesbak is sequëntieel en er is een racekoppeling gemonteerd. Tenslotte is ook de 5,2l V10 onder handen genomen, al verzaken de Italianen daar extra uitleg bij te geven.