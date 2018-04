Supertruck op proef in Vlaanderen

Door: ADD

Deze week presenteerden brouwer AB InBev en transportbedrijf NinaTrans samen de eerste supertruck die in Vlaanderen de weg op mag. Die zal worden ingezet tussen Leuven en de haven van Antwerpen. Een proefproject.

Minder ritten, minder vrachtwagens

Supertrucks, ecocombi's of LZV's (Langere en Zwaardere Vrachtwagens) zijn, zoals de naam aangeeft, langer en zwaarder dan een gewone vrachtwagen. Ze hebben een lengte van 25,25m, een maximaal gewicht van 60 ton en twee scharnierpunten. Bij een gewone vrachtwagen is dat 18,75m, 44 ton en één scharnierpunt.

Vanwege het grotere laadvermogen kunnen deze voertuigen met minder ritten eenzelfde hoeveelheid goederen vervoeren. Zo kunnen 2 LZV's dezelfde lading vervoeren als 3 gewone vrachtwagens. En minder ritten betekenen een daling van het aantal afgelegde kilometers, dus minder CO2, minder drukke wegen en minder kans op ongevallen.

Impact op verkeersveiligheid

Gezien het om grotere voertuigen gaat, hebben deze meer ruimte nodig om bijvoorbeeld een bocht of rotonde te nemen. Om die reden werden er beperkingen opgelegd aan de trajecten die deze vrachtwagens mogen rijden. Zo mogen ze niet door de bebouwde kom rijden.

De LZV's rijden al enkele jaren in Zweden, Denemarken en Nederland. In die landen werden geen negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid vastgesteld. Vlaanderen heeft echter een zeer specifieke ruimtelijke ordening en een zeer dicht wegennet. Daarom wordt het gebruik van LZV's in Vlaanderen eerst onderzocht, alvorens de supertrucks toe te laten.