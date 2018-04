Chinese autobouwer Jiangling bouwt kopie van VW Amarok

Door: BV

De Chinese autobouwers hebben een op z’n zachtst gezegd bedenkelijke reputatie als het op het respecteren van intellectuele eigendom aankomt. Het schaamteloos kopiëren van modellen werd eerder al aan de kaak gesteld, maar de bedrijven zijn vooralsnog niet onder de indruk. Enkele van de meest flagrante Chinese kopieën hebben we hier al eens opgelijst, maar de opsomming wordt steeds langer. Onlangs werd de Range Rover Evoque er nog gekloond en dit is het jongste slachtoffer: de VW Amarok.

Kopie van Volkswagen Amarok

Jiangling Motors Corporation bestaat al sinds 1952 en bouw vooral vrachtwagens. En nu dus ook deze T7, waarvan het koetswerk wel erg sterk lijkt op dat van de Amarok. Onder de kap zit een 2,8l turbodieselmotor van amper 100pk (van Isuzu-origine) of een 2,2L benzine met 110pk. Opvallend: Jiangling is niet eens de enige Chinese fabrikant die VW's pickup als 'inspiratie' gebruikte. Er is ook nog deze Gonow G150.