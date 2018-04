Koop een sofa van Bentley voor € 13.600

Door: BV

In de autosector is er, net als in alle sectoren, een verschil tussen de perceptie van kwaliteit en reële kwaliteit. Maar er zijn ook merken die de twee perfect kunnen rijmen zoals dat hoort. Luxemerken welteverstaan. Rolls-Royce en Bentley bijvoorbeeld. Die laatste denkt er overigens ook andere sectoren een lesje mee te kunnen leren. En daarom zijn er meubels waarop de gevleugelde B prijkt. Er is nu een nieuwe collectie.

Ook gevleugelde prijs

De nieuwe collectie focust zich vooral op zitmeubilair, met salontafels, zetels en - de uitzondering - ook een bed. De nieuwe Bentley-producten zijn voorgesteld in Parijs op de prestigieuze Maison & Objet-beurs. De prijs varieert van € 4.000 voor de kleine salontafel tot € 13.600 voor de grootste sofa. En ja, wie goed kijkt, vindt overeenkomsten met het interieur van de auto’s. Al was het maar in het diamantvormige sierstikwerk of de houtsoorten.