Shelby Mustang GT350R 'sneller dan Porsche 911 GT3 RS'

Door: AUTO55

Niet Ford of Shelby, maar de Amerikanen van Horsepowerkings.com kwamen af met de bewering dat de nieuwe Mustang GT350R zo goed presteert op het specifieke deel van de beruchte Nürburgring. En die bewering blijken ze dan ook nog eens van iemand anders te hebben. Een 'betrouwbare bron', zo wordt gezegd, verklaarde dat de ruim 500pk sterke muscle car in september vorig jaar al een rondetijd van 7 minuten, 32 seconden en 19 honderdsten liet optekenen op de Nordschleife. En als we de ronderecords van die omloop erbij halen, zien we effectief dat de Porsche 911 GT3 RS (997) er in 2010 ongeveer een tel langer over deed. De Mustang is volgens die logica ook sneller dan de Koenigsegg CCX (2008) en CCR (2005) en Chevrolet Camaro Z/28 (2014). Al is er natuurlijk ook een lange lijst van vierwielers die nog beter doen dan de Shelby. Daarop staan onder meer de Nissan GT-R, Porsche 911 GT2, Ferrari Italia, Dodge Viper ACR en Corvette C6 ZR1. Laatstgenoemde Amerikaan klokte zijn rondetijd van ruim 7 minuten en 26 seconden af in juni 2008.