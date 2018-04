Mazda 6 krijgt vierwielaandrijving

Door: AUTO55

Voorlopig is er enkel sprake van een verkoop in Bosnië-Herzegovina, waar de plaatselijke Mazda-invoerder besloten heeft bepaalde uitvoeringen van de in november opgefriste 6 met vierwielaandrijving uit te rusten. Er werd bij de presentatie van de huidige generatie wel al gefluisterd over de introductie van zo'n systeem, maar concreet nieuws heeft dat nooit opgeleverd. Tot nu.

Enkel de break (Wagon) wordt aangehaald in het verhaal, en dat ook enkel met de 150 of 175pk sterke 2.2l diesel op de vooras. In de lichtste vermogensuitvoering van beide kost de 6 AWD er omgerekend € 34.223 en gaat hij gepaard met een manuele zesbak en het Attraction-uitrustingsniveau. Leg je als Bosniër € 40.106 op tafel, dan krijg je een Mazda 6 AWD als 'Revolution Top' en met een zestrapsautomaat in de plaats.