Mini Mini met dank aan Toyota?

Door: BV

Elke keer er een Mini op de redactie logeert valt ons op hoe groot die tegenwoordig zijn. Zelfs een gewone hatchback. Daarin herken je nog steeds de vormen van het in 2001 gelanceerde origineel getekend door Frank Stephenson, maar het model is inmiddels al bijna 20 (!) centimeter gegroeid.

Mini Rocketman

Mini lijkt zichzelf bewust van de noodzaak om tenminste één model in de catalogus te hebben dat écht mini is. De Rocketman werd met dat doel voor ogen al voorgesteld in 2011. De reacties waren enthousiast genoeg om het project groen licht te geven, maar de boekhouders bestempelden het als onvoldoende rendabel om alleen te doen. En daarom werd er gezocht naar een partner. Nu valt daarvoor de naam van Toyota.

Niet uit onverwachte hoek

Dat net Toyota zich als partner voor het project opwerpt, mag niet verbazen. Beide autofabrikanten spelen nu al een tijdje onder één hoedje. Zo is er al een gezamenlijk te ontwikkelen sportwagen voorgesteld en wil BMW massaal gebruik maken van hybride- en waterstoftechnologie van Toyota.

Nieuw platform

BMW noch Toyota hebben momenteel een platform dat geschikt is voor een auto die zo klein is als de Rocketman. Wat nog het dichtst in de buurt kwam, was de Toyota iQ. Die is inmiddels echter afgevoerd wegens onsuccesvol. Komt er een samenwerking, dan duurt het dus nog zeker enkele jaren.