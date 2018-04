Duitsland past Autobahn aan voor autonome auto's

Door: BV

Duitsland heeft besloten om een deel van z’n snelwegnet uit te rusten met apparatuur, speciaal voor zelfrijdende auto’s. Het gaat om een testproject op de A9 tussen München en Berlijn. De grote Duitse autoconstructeurs die op dit ogenblik al experimenteren met autonoom rijdende voertuigen (Volkswagen, BMW en Mercedes) hadden daarom gevraagd.

Voor een veiliger en vlotter verkeer

Van de apparatuur zal zo goed als niets zichtbaar zijn. Het gaat vooral om communicatiebakens die gegevens moeten doorgeven. Bijvoorbeeld over de positie van onvoorziene hindernissen, wijzigingen aan het tracé of erg plaatselijke condities. Dat bijvoorbeeld de sneeuw nog niet geruimd is op de linkerrijstrook. De Duitse overheid wil de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s ondersteunen omdat ze van mening is dat ze zal leiden tot een vlotter verkeer met minder ongevallen.