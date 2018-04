Spyker dan toch niet dood?

Door: AUTO55

Zeg van Victor Muller wat je wil, maar het is een doorzetter. De oprichter van Spyker heeft namelijk het recente faillissement via een rechter in Leeuwarden, in hoger beroep, nietig kunnen laten verklaren. Door ergens 4,3 miljoen euro bij elkaar te schrapen, verkeert Spyker nu in surseance of uitstel van betaling. De CEO van het roerige Hollandse sportautomerk liet alvast weten dat deze status over mogelijk enkele weken verleden tijd zal zijn. 's Mans pijlen zijn vanaf nu dus weer gericht op de vooruitgang, om de B6 Venator verder in het productieproces te krijgen bijvoorbeeld. Eerst zien en dan geloven, zeggen wij.