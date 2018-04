Officieel: VW Golf GTD Variant

Door: AUTO55

In navolging van de Skoda Octavia RS Combi en de Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184, is hier de Volkswagen Golf GTD Variant. Dat is alweer een technisch identiek lid van de grote VW-familie.

Vertrouwd

De aandrijflijn is dus bekend: een tweeliter viercilinder turbodiesel die de voorwielen op 184pk en 380Nm trekkracht trakteert. In de Golf Variant staat de krachtbron garant voor een respectabele sprinttijd van 7,9 seconden - vier tienden langzamer dan de hatchback - en een zeer respectabel gemiddeld verbruik van 4,4 l/100 km.

Iets stoerder



Op uiterlijk vlak onderscheidt de GTD zich van de normale breaks door met potige bumpers, een andere grille, voorbehouden 17-duimsvelgen en een 1,5cm kleinere bodemvrijheid uit te pakken. Binnenin is het model gespekt met sportstoelen, een met aluminium inleg afgewerkt stuurwiel en een al voor de allereerste VW Golf GTI zo typerende 'golfbal' als pookknop.

De VW Golf GTD Variant voor het eerst bezichtigen kan in maart, op het Autosalon van Genève.