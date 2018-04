Er hangt wat in de lucht bij TVR

Door: AUTO55

Een foto (zie boven) begeleid van wat pep-talk op TVR's facebook-pagina geeft aan dat er 'iets' in aantocht is. En het heeft wat met de Sagaris te maken. Het in 2013 weer Brits gedoopte bedrijfje, gekend om pure maar niet erg betrouwbare sportauto's, laat evenwel niets meer los.

Dus wat wordt het? Een update, een gloednieuw model... U en wij hebben er het raden naar. Uiteraard gokken we op de Sagaris die we al kennen, maar dan met een iets moderner jasje aan en eventueel (nog) meer vermogen en koppel. We wachten mee af.