Dit is geen tikfout: 2.100 liter benzine voor € 1

Als wij Belgen blij zijn met de huidige lage brandstofprijzen dan lachen ze elders in de wereld eens hartelijk met wat wij aan de pomp betalen. In hun vuistje.

Twee dollar per gallon (ongeveer 3,8 liter) kost benzine momenteel in de Verenigde Staten. Dat is omgerekend 50 cent per liter. Maar het kan nog veel, veel goedkoper: in Venezuela kost een gallon slechts € 0,0018. Voor één enkele euro zou je dus 2.100 liter kunnen tanken. Wat neerkomt op 35 keer een doorsnee auto volgooien. Stel je voor.

Inflatie en zwakke munt

“ Benzine is in Venezuela altijd al belachlijk goedkoop geweest ”

De reden voor die onvoorstelbaar lage prijs? Benzine is in Venezuela altijd al belachlijk goedkoop geweest omdat het land zelf veel olie produceert en omdat de regering jaarlijks tussen de 7 en 12 miljoen dollar bijlegt. Daar komt nu nog eens bij dat de waarde van de valuta, de bolivar, sterk gedaald is en ook de inflatie in Venezuela is momenteel 63 procent, de hoogste in de wereld.

Protest bij prijsverhoging

Nu wil de regering van het Zuid-Amerikaanse land eindelijk de brandstofprijzen verhogen. Tot hun grote electorale schrik. De overheid heeft het namelijk sinds 1989 niet meer aangedurfd om de prijzen de hoogte in te sturen omdat er bij de laatste verhoging protestmarsen in alle steden van het land plaatsvonden.