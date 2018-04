Commotie rond flitsfoto's op Facebookpagina politie Aalst

Door: ADD

Omdat de lokale politie van Aalst wilde aantonen hoe gevaarlijk het is om een rood licht te negeren, plaatste ze drie foto’s van geflitste verkeersovertreders op haar Facebookpagina. Met een heuse polemiek tot gevolg.

Preventieve verkeersveiligheid

Politiewoordvoerster Katrien Ottevaere verklaarde in Het Laatste Nieuws dat ze de foto's op Facebook plaatsen omdat ze “willen wijzen op het gevaar en dan zegt een beeld meer dan cijfers en data. Sommige mensen rijden zelfs door als het al verscheidene seconden rood is. Op dat ogenblik is het voor andere weggebruikers al groen en is de kans op een zijdelingse aanrijding gigantisch. Op die foto’s zie je duidelijk hoe ver zo’n wagen op enkele seconden al gevorderd is en het risico dat zo’n overtreding inhoudt.”

De Privacycommissie reageert

Ondanks dat de nummerplaten onleesbaar gemaakt werden, heeft de Privacycommissie zo haar bedenkingen. Een auto kan je immers nog aan andere kenmerken identificeren. En dat kan een probleem zijn.

Het BIVV reageert

Volgens het Instituut voor de Verkeersveiligheid overtreedt de Aalsterse politie de wet. "Beelden die gemaakt werden door flits- en roodlichtcamera's mogen alleen voor gerechtelijke doeleinden worden gebruikt", zei woordvoerder Koen Peeters in een interview met de avondeditie van De Standaard.

Voorlopig geen foto's meer

Verbaasd door de commotie, heeft de de lokale politie van Aalst besloten tot nader order geen flitsfoto's meer op haar Facebookpagina te plaatsen. Eerst moet er grondig overlegd worden.