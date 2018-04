Ferrari 458 met turbo's gekiekt, is fors krachtiger

Door: AUTO55

Ferrari zit aan de turbo's. Dat was al het geval met de California T (voor het eerst sinds de F40), maar nu is, zoals in augustus vorig jaar reeds aangekondigd, ook de 458 Italia aan de beurt.

De reden voor de overstap van een atmosferische motor naar een exemplaar met drukvoeding? De streeds strenger wordende emissienormen natuurlijk. Al zal de door twee turbo's geholpen 458 M - van 'Modificado' - behalve zuiniger ook krachtiger zijn dan zijn turboloze voorganger. En nog geen klein beetje zelfs, als we de geruchten mogen geloven.

Op naar de top

De nieuwe motor telt 3.855cc slagvolume (in plaats van 4.5 liter) en kennen we uit de Cafifornia T en Maserati Quattroporte (lees hier het testverslag). Maar in de 458 M zal de krachtbron wel meer uit de kast halen dan waarmee de net aangehaalde vierdeurs of de California T ermee is uitgerust. In de Maserati spreken we over 530pk, in de California over 560pk. En de 458 M? Die zou zo'n 675 trappelende paarden in huis hebben. Dat moet dan volstaan om de op stapel staande McLaren 675LT van antwoord te dienen.

Of er niet nog meer vermogen mogelijk was? Wellicht wel, maar Ferrari's 'instapmodel' moet uiteraard ver genoeg uit het vaarwater van de met een atmosferische V12 uitgeruste F12berlinetta blijven. Dat raspaard beschikt over atmosferische V12 die 740pk ontwikkelt.

Wanneer de vernieuwde Italia zal worden voorgesteld, werd nog niet bevestigd, maar dat zou wel eens op het Autosalon van Genève in maart kunnen zijn.