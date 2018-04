Voor wie alles al heeft: Mercedes G AMG Crazy Color Edition

Door: AUTO55

Een pikzwartte of sneeuwwitte door AMG getunede Mercedes G63 of 65 nog te banaal én nog een klein fortuin aan kleingeld in de zakken? Dan is een Crazy Color Edition misschien iets voor jou. Het exclusieve kleurenpalet dat zijn naam niet gestolen heeft, omvat 'tomato red', 'alien green', 'sunset beam', 'solar beam' en 'galactic beam' en de prijzen gaan van bijna € 15.350 tot maar liefst € 19.960 (in Duitsland).

Serieuze bedragen dus, en daar staat - behalve verf - niet veel tegenover. De bumpers, buitenspiegels, wielbogen, zijschorten en het dak krijgen ook nog een zwarte laag, remklauwen worden zilver of rood gespoten en aan de binnenkant zorgen sierstiksels in carrosseriekleur voor contrast met de zwartlederen zetels, maar dat is het.