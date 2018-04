Automatische tofheffing bovenop Oostenrijks wegenvignet

Door: ADD

In tal van Europese landen wordt er tof geheven voor het gebruik van autosnelwegen. Betalen doe je meestal in tolhuisje of met een vignet. De Oostenrijkers voeren nu een bijzonder tijdbesparende inningsmethode in: de Videomaut.

Tol bovenop het Mautvignet

In Oostenrijk moet er op bepaalde routes extra tol betaald worden, ook al kleeft er een vignet op je voorruit. Dit is het geval op bijvoorbeeld de Brenner-, en Tauernautobahn of in de Arlbergtunnel. Om de betaling te vergemakkelijken en om de doorstroming te versnellen, heeft men er nu een systeem met Videomaut ingevoerd.

Nummerplaatregistratie

Vooraf moet je je nummerplaat via internet of bij een benzinestation registreren. Aan het tolstation zijn er dan speciale videomautrijstroken waar camera's de kentekens herkennen en identificeren. van de. Ben je geregistreerd dan krijg je automatisch vrije doorgang. Lange wachttijden, zoals vaak tijdens vakantieperiodes, laten zich op deze manier omzeilen.