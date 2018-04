Ford Ka en Fiesta Black & White Edition

Door: AUTO55

Ford stelt de Black en White Editions van de Fiesta en Ka voor. Die vallen op tussen de rest van het aanbod door hun in- en exterieur dat - u raadde het al - voornamelijk zwart en wit bevat. Sneller worden ze weliswaar niet van de aangepaste styling.

Ka

De kleine Ka wordt geleverd met een in Midnight Black of Crystal White gespoten koetswerk, telkens met een contrasterend dak en spiegelbehuizing. Als optie kan je er speciale 16-duimsvelgen en/of een achterspoiler bij bestellen. Aan de binnenkant krijgt zowel het stuur als de handremgreep een laagje leder en spotten we Pearl White voor de stuurspaken, de pookknop, de handgrepen en de luchtmondranden.

Fiesta

De Fiesta krijgt een Frozen White koetswerk met het dak en spiegelkappen in Panther Black, of alweer net het tegenovergestelde. Ook hier zijn zwarte 16-duimers extra betalend. Binnenin vinden we op verschillende plaatsen witte sierstiksels, zoals op het stuur, de zetels en de vloermatten.