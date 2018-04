Hyundai ix35 wordt weer Tucson

Door: BV

Op het Autosalon van Genève krijgen we voor het eerst de opvolger van de Hyundai ix35 te zien. Een auto die, zo zegt het merk, vloeiende oppervlakken, scherpe lijnen en een energiek silhouet krijgt. En zoals dat hoort bij teasers is er nog niet veel meer informatie.

Weer naar Tucson

De huidige middenklasse SUV van het merk staat in de catalogus sinds 2009. Bij de eerste aankondiging toen was het grootste nieuws dat de Koreanen afstapten van een eigennaam, maar het model net als de rest van het gamma trakteerden op een alfanumerieke benaming. En nu, amper 6 jaar later, blijkt het experiment onsuccesvol. Daarom kleeft op de kofferklep van deze SUV weer als vanouds ‘Tucson’.

Goedgekeurd door Peter Schreyer

Peter Schreyer is de ontwerper aan wie het succes van de jongste generatie Kia-modellen wordt toegedicht. De nieuwe Kia-designlijn is zo succesvol dat de Hyundai-Kia-groep hem nu de baas laat spelen over het uiterlijk van beide merken.

Première op Autosalon van Genève

De nieuwe Hyundai Tucson gaat op 3 maart in première op het Autosalon van Genève.