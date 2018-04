Nieuwe Opel Corsa OPC lost belofte niet in

Door: BV

Gisteren was hij nog lek (als Vauxhall Corsa), nu is hij officieel: de nieuwe Opel Corsa OPC. Dat is de snelste Corsa van de nieuwe generatie, afgesteld op het Opel Testcenter in Dudenhofen door de ingenieurs van het Opel Performance Center en hier voorgereden in een diepblauwe kleur die (in tegenstelling tot de tint waarin Ford gisteren z’n Focus RS voorstelde) wél effectief te krijgen zal zijn.

Vermogen en trekkracht

Onder de kap zit een 1,6l turbomotor. Die levert 207pk en 245Nm tussen 1.900 en 5.800t/min. Maar hij kan korte tijd 35Nm extra leveren dankzij een overboost-functie. Het wordt allemaal naar de voorwielen geleid via een handgeschakelde zesbak. Vanuit stilstand kan de Corsa OPC naar 100km/u in 6,8 seconden en is hij tot 230km/u in staat.

En de belofte?

Niet eens enkele dagen geleden wist Opel nog met de hand op het hart te verklaren dat de Corsa OPC van de nieuwe generatie krachtiger zou zijn dan ooit tevoren. En daarmee blaasde de autobouwer duidelijk alleen maar hete lucht. De prestaties en het vermogen zijn immers identiek aan die van de Opel Corsa OPC Nürburgring Edition die nota bene al in 2011 werd voorgesteld. Teleurstellend.

OPC-saus

De Corsa wordt voor de gelegenheid in een OPC-saus gedipt. Een light-versie daarvan bestaat tegenwoordig als koetswerkkit op de reguliere versies, maar in dit geval zijn de spoilers net iets groter, de bumpers nog een tikkeltje agressiever en de velgen toch weer een beetje breder (215/45 R17). Een dubbele Remus-uitlaat moet al dat optische vertoon overigens ondersteunen met auditief genot.

Aan de binnenkant zet het sportieve thema zich door. En daar zijn de Recaro-zetels het voornaamste wapenfeit.

Nieuwe dempers

De Opel Corsa ziet er sinds vorig jaar wel compleet nieuw uit, maar Opel gebruikt erg veel onderdelen (waaronder de complete structuur waarin de koetswerkpanelen hangen) gewoon opnieuw. Technisch zijn de verschillen met de uitgaande Corsa OPC, ook op vlak van onderstel, daarom erg beperkt. Maar hij heeft wel twee troefkaarten in z’n mouw zitten. Vooreerst is de boordelektronica van een nieuwe generatie. En dat betekent dat stabiliteits- en tractiecontrole verfijnder werken. En het ESP is volgens Opel zelfs geheel uitschakelbaar. En dan zijn er nog de Koni-schokdempers met FSD-technologie (dat staat voor Frequency Selective Damping). Een mechanisch (en dus geen elektronisch gestuurd-) systeem dat de dempingskracht aanpast aan de bewegingsfrequentie van de auto. In de praktijk moet dat betekenen dat agressieve koetswerkreacties (bij een sportieve rijstijl bijvoorbeeld) erg stug worden opgevangen terwijl een slecht wegdek bijvoorbeeld toch nog met een behoorlijke mate van comfort wordt verteerd.

Autosalon van Genève 2015

De Opel Corsa OPC debuteert op 3 maart op het Autosalon van Genève. Hij staat tegen de zomer bij de dealer.