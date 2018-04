Porsche Cayman GT4 heeft 385pk

Door: BV

Porsche hinkt op twee benen. Enerzijds oogst het wereldwijd verkoopsucces met z’n SUV. Zo zeer zelfs dat het bedrijf zich er in officiële communicatie opwerpt als ‘de nr1 constructeur van sportieve SUVs’. Maar in Europa is Porsche nog steeds (zij het minder en minder) synoniem voor de ultieme betrouwbare Duitse sportwagen. Dat een nog agressievere en snellere versie van de Cayman dan ook debuteert op het Autosalon van Genève is geen toeval. Porsche zegt er in één adem bij dat het in de toekomst trouw zal blijven aan de radicale tweedeurs sportwagen. Maar het zegt het niet te luid. In de VS, Azië of het Midden-Oosten hoeven ze het niet te horen…

De remmen van de 911 GT3!

Porsche heeft de Cayman voor de gelegenheid van een agressiever uiterlijk voorzien. Een grotere voorsplitter, dieper uitgesneden koelsleuven, een centrale uitlaat en een grote, vaste achterspoiler. Meer dan één oogopslag heb je niet nodig om te weten dat dit geen normale Cayman is. Bovendien ligt hij ook nog eens 3cm dichter bij het asfalt terwijl door z’n specifieke lichtmetalen velgen remmen te zien zijn die hij leende van de 911 GT3. Toch niet van de minste…

Aan de binnenzijde is het grootste nieuws een specifiek stuurwiel en een bekleding van het sportmeubilair met Alcantara.

Net geen 300km/u

De 3,8l zescilinder boxermotor is nu opgekitteld tot 385pk. Schakelen moet je hier altijd zelf doen. Je krijgt er een zesbak voor ter beschikking. Dat is voldoende voor een sprinttijd van 4,4 seconden en een topsnelheid van 295km/u.

Bijna zo duur als een 911

In Duitsland zal de Cayman GT4 te koop zijn vanaf € 85.779 (in de VS kost hij omgerekend slechts € 73.775). In ons land is dat doorgaans net een tikkeltje meer. De kloof met een instap-911 (vanaf € 93.170) is daarmee geslonken tot de prijs van een Dacia Sandero. Maar de 911 is tegenwoordig al meer een GT dan een zuivere sportwagen…

De Cayman GT4 staat nog voor de zomer bij de dealers.