SUV's zijn slecht voor de CO2-uitoot

Door: ADD

In vergelijking met het jaar ervoor stootten in Duitsland de in 2014 verkochte auto's slechts 2,6 procent minder CO₂ uit. De belangrijkste reden voor deze sombere cijfers is de sterke vraag naar SUV's.

EU-norm halen wordt moeilijk

De gemiddelde CO₂-uitstoot van in Duitsland verkochte auto's bedroeg vorig jaar 132,8g/km, het jaar ervoor lag die waarde op 136,4g/km. En dat is geen verbetering om naar huis te schrijven. Nochtans bepaalde de EU dat in 2015 de CO₂-uitstoot van de ganse vloot van een autofabrikant maximaal 130g/km mag bedragen. Voor 2020 schrijven ze zelfs CO₂-limiet van 95g/km voor - dus 28,5 procent minder dan de waarde die de fabrikanten gemiddeld in 2014 haalden.

Hyperpopulaire SUV's

De belangrijkste reden voor dat ontnuchterende resultaat zijn de goede verkopende SUV's en terreinwagens. Beide segmenten blijven sterk groeien. De vraag naar SUV's steeg in Duitsland met 20,6 procent, die naar terreinwagens met 6,5 procent. Beide categorieën vertegenwoordigden in 2014 een marktaandeel van 17,4 procent.

SUV's zijn slokops

Waarom dat succes de gemiddelden zo sterk beïnvloedt, tonen de emissiewaarden van deze dikke jongens. SUV's stootten gemiddeld 141,8g CO₂ per kilometer uit, terreinwagens zelfs 165,7g. Maar ook andere populaire klassen deden weinig goeds aan het resultaat. Modellen van de hogere middenklasse zoals de Audi A6, BMW 5-reeks of Mercedes E-Klasse bereikten met 138,1g/km bijna de SUV-waarden. Zelfs middenklasse auto's zoals de Audi A4, BMW 3-reeks of Mercedes C-Klasse lagen met 128,2 g/km maar nipt onder het algemene gemiddelde.