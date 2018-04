BMW M6 GT3 is er stilaan klaar voor

Door: AUTO55

Hier zijn de eerste beelden van de BMW M6 GT3, de opvolger van de Z4 GT3 die eind dit jaar geschrapt wordt en momenteel in de testfase verkeert. De bedoeling? Ermee racen natuurlijk - in de BMW Sports trophy volgend jaar en in tal van nationale en internationale (uithoudings)races.

V8-kracht

Onder de kap ligt de welbekende 4.4l V8 van de M6, aangepast aan circuitgebruik en voorzien van een dry-sump smeersysteem. Voorts werden vanzelfsprekend ook het onderstel, de elektronica en de stabiliteitscontrole onder handen genomen, en is de koets een pak breder dan die van een M6. Wat hij ook heeft gekregen, zijn de LED-koplampen van de recent gefacelifte 6-reeks en een sequentiële race-versnellingsbak met 6 verhoudingen. En hij is uiteraard lichter dan het productiemodel. Droog aan de haak weegt de M6 GT3 minder dan 1,3 ton.