Opel Corsa in donzig gezelschap

De Opel Corsa, waarvan vorig jaar de vijfde generatie verscheen, werd in de loop van zijn leven al vaker gespot met begeerlijke dames aan zijn zijde. En dan denken wij aan Linda Evangelista, Kate Moss of Naomi Campbell. Maar de ster van de Opel Corsa kalender dit jaar is een wel erg bijzonder fotomodel, ook al is ze niet langbenig.

Choupette Lagerfeld

Modekoning Karl Lagerfeld heeft in een Parijse fotostudio de rooftochten van zijn kat, een heilige Birmaan die naar de naam Choupette luistert, in een Opel Corsa vastgelegd. Wij krijgen een (opmerkelijk geduldige!) kunstenaarskat te zien met fluwelen poten aan het stuurwiel, springend van de motorkap of pauzerend in het kinderzitje. Het dier heeft trouwens zijn eigen Twitter-account met 42.000 volgers en het was niet de eerste keer voor de camera voor Choupette Lagerfeld. Hij mocht eerder al de cover van modeblad Vogue sieren.