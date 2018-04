Zo maak je een Mercedes G 63 AMG $ 1 miljoen duur

Door: BV

Inkas Armored Vehicle Manufacturing hebben een nieuwe gepantserde Mercedes G 63 AMG klaar. Die is verlengd en voorzien van alle comfort. En dat mag je gerust letterlijk nemen.

Meer dan een meter langer

Aan boord vind je een uitgebreid multimediasysteem, een bar en luxe loungezetels. Onder meer, want er is bijvoorbeeld ook een houder voor een pistool. Om het er allemaal in te krijgen is de stoere Mercedes wat langer geworden. Een dikke meter kwam erbij.

Veilig

Een ongeluk heb je er beter niet mee, want dan word je afgerekend op het extra gewicht. Maar voor het overige is de G van Inkas vooral erg veilig. De vloer houdt niet één maar twee granaatontploffingen tegen en het passagierscompartiment is geheel bestand tegen kleine oorlogswapens. De chauffeur, zo klinkt het dan, die heeft pech.