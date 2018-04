​EU wil onjuiste gegevens brandstofverbruik verbieden

Door: ADD

Dat het brandstofverbruik op papier weinig met de echte dorst te maken heeft, is al decennia bekend. Vanaf 2017 moet dat veranderen. Volgens de Britse krant The Guardian zou de EU immers laboratoriumtests volledig willen vervangen door echte verbruikstesten. Dan wordt er in het echte verkeer getest en niet meer in een gecontroleerde omgeving. Voor de autofabrikanten zou dat een ramp betekenen.

Nauwelijks 6 procent zou nog de baan opmogen

Volgens informatie van diezelfde media zullen de grenswaarden onder andere voor stikstofoxiden drastisch verlaagd worden. Zij schrijven dat als men de normen vandaag zou toepassen, slechts één op de 16 voertuigen de grenswaarden niet zouden overschrijden. Over de nieuwe testregelgeving wordt er weliswaar nog hevig gediscussieerd, maar de EU-Commissie verwacht "geen grote interne obstakels".

Geen SUV's meer?

De constructeurs komen zo voor enorme uitdagingen te staan. Zonder dure elektronische hulp en/of hybridisatie zouden bijvoorbeeld SUV's en zware sedans vrijwel niet meer mogelijk zijn.