Kia toont voorbode nieuwe Optima in Genève

Door: BV

De nieuwe Kia Optima is zo goed als klaar. Gecamoufleerde exemplaren van de D-segmenter (ook wel het M2-segment) zijn al gespot. Maar de Zuid-Koreanen willen toch eerst nog eens aan het teasen gaan. Op het Autosalon van Genève, dat begin maart de deuren opent, zal een voorbode voor het nieuwe model staan.

Evolutionair design

Eigenlijk viel het uiterlijk van de Optima goed in de smaak. Er was dus weinig reden om het roer om te gooien en dat zal Kia ook niet doen. En hoewel het product in Genève nog de noemer ‘concept’ zal dragen, wordt het niet moeilijk om er de productieversie door te zien. Denk de grote velgen, opvallende kleur, kleine zijspiegels en agressieve bumpers weg en je zal aardig dicht in de buurt zitten. Kia claimt dat het design het werk is van z’n Europese designstudio in Frankfurt.